Сочинение по Лермонтову задали учителя пж помогите

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«Бородино» (1837) стало первым произведением Лермонтова, в котором раскрывается тема русского народа как активной силы истории. Стихотворение было написано в связи с исполнявшимся 25-летием Отечественной войны 1812 г. В противовес консервативной поэзии и публицистике рассказ о героических подвигах был доверен простому человеку — старому солдату, выражающему народный взгляд на войну. Не случайно рассказчик очень мало говорит о себе: гораздо чаще, чем «я», звучит у него «мы». Образ ветерана дан не через портрет или описание, а через его речевую манеру, высоко оцененную Белинским: * «…В каждом слове слышите солдата, язык которого, не переставая быть грубо простодушным, в то же время благороден, силен и полон поэзии». За словами рассказчика ощущается и авторский голос. Рядом с просторечной лексикой возникает и книжная речь, литературные обороты: «поле грозной сечи», «ночная пала тень», «сражен булатом» и т. д. Точнее говоря, голос автора незаметно сливается с рассказом ветерана, образуя сложное стилистическое единство, подчеркивающее значительность происходящих событий. Исторически и психологически правдивый образ старого солдата, выражавший обобщенное сознание народа, являлся художественным открытием Лермонтова. Л. Толстой назвал «Бородино» зерном «Войны и мира». Однако в «Бородине» была еще одна мысль, повторенная дважды. Белинский считал ее основной идеей стихотворения: «Эта мысль — жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел». Отмеченное критиком противопоставление особенно остро ощущается при сравнении «Бородина» с гениальной «Смертью Поэта». Похожие сочиненияБородинское сражение в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» и стихотворении Лермонтова "Бородино"Бородинского сражение, ставшее переломным моментом в войне 1812 года, вызывало живой интерес многих исследователей, историков, ученых. Не удивительно, что к нему обращались в своих произведениях и русские писатели. Эта тема нашла свое отражение в поэме...смотреть целиком Героизм русских людей в Отечественной войне 1812 год (М. Ю. Лермонтов. «Бородино»)«Бородино» - первое печатное произведение М. Ю. Лермонтова, написанное к 25-й годовщине Бородинского сражения. В этом сражении простые русские солдаты героически сражались с врагом и спасли от него родину. Старый русский солдат рассказывает молодому...смотреть целиком Героический дух народа в стихотворении «Бородино» Новое!Какие же стороны народного бытия и сознания Лермонтов считает отличительными, порождающими героический дух, обусловливающими эпическую широту и мощь характеров? В сознании старого солдата, как и в сознании Лермонтова, прежнее «племя» по сравнению с «нынешним»...смотреть целиком Кольцевая композиция стихотворения «Бородино» Новое!Нахождению общего тона должно способствовать понимание того, что перед нами стихи, благодаря которым рассказ о битве возводится в явление искусства. Особую роль играет семистрочная строфа, построенная на взаимодействии притяжения и отталкивания, законченности...смотреть целиком