Нужен рассказ про подснежник помогите написать

Гость: Гость:

Подснежник — многолетне луковичное растение. Луковица округлая, до 3 см в диаметре. Листья немногочисленные, узкие, плоские, линейные или ланцетные, блестящие темно-зеленого или серовато-зеленого цвета, шириной 1 см. Из луковицы вырастает одиночный цветок на прямой цветоножке. Листья появляются одновременно с цветками. Цветки поникающие, колокольчатой формы, белые с зелеными пятнышками на краю лепестка. В цветке б лепестков: 3 длинных наружных и 3 коротких внутренних. Такое строение придает цветку подснежника неповторимое изящество. В декоративном цветоводстве применяют в основном два вида подснежника, имеющих садовые формы: подснежник снежный и подснежник Эльвеса. Они различаются по высоте растений, окраске и ширине листьев, а также по размерам и форме цветков. Подснежник снежный (Galanthus nivalis) в диком виде произрастает в тенистых лиственных лесах Европы. Высота растений 10—15 см. Плоские серовато-зеленые листья 0,4—1 см в ширину и 10 см в длину. Цветок среднего размера, поникающий, белый, внутренние лепестки вдвое короче, с зеленым пятнышком и разрезом. Цветет в середине—конце марта. Подснежник Эльвеса (Galanthus Elwesii) родом из Малой Азии. Это высокорослый вид, цветоносы которого могут достигать в высоту 15— 25 см. Листья у этого вида широкие, иногда до 2 см, голубовато-зеленого цвета. Цветки белые, крупные, шаровидные. Цветет раньше подснежника снежного.