Нужен рассказ про подснежник помогите написать
Другие предметы
Нужен рассказ про подснежник помогите написать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подснежник — многолетне луковичное растение. Луковица округлая, до 3 см в диаметре. Листья немногочисленные, узкие, плоские, линейные или ланцетные, блестящие темно-зеленого или серовато-зеленого цвета, шириной 1 см. Из луковицы вырастает одиночный цветок на прямой цветоножке. Листья появляются одновременно с цветками. Цветки поникающие, колокольчатой формы, белые с зелеными пятнышками на краю лепестка. В цветке б лепестков: 3 длинных наружных и 3 коротких внутренних. Такое строение придает цветку подснежника неповторимое изящество. В декоративном цветоводстве применяют в основном два вида подснежника, имеющих садовые формы: подснежник снежный и подснежник Эльвеса. Они различаются по высоте растений, окраске и ширине листьев, а также по размерам и форме цветков. Подснежник снежный (Galanthus nivalis) в диком виде произрастает в тенистых лиственных лесах Европы. Высота растений 10—15 см. Плоские серовато-зеленые листья 0,4—1 см в ширину и 10 см в длину. Цветок среднего размера, поникающий, белый, внутренние лепестки вдвое короче, с зеленым пятнышком и разрезом. Цветет в середине—конце марта. Подснежник Эльвеса (Galanthus Elwesii) родом из Малой Азии. Это высокорослый вид, цветоносы которого могут достигать в высоту 15— 25 см. Листья у этого вида широкие, иногда до 2 см, голубовато-зеленого цвета. Цветки белые, крупные, шаровидные. Цветет раньше подснежника снежного.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Английский язык
Complete the sentences with the words from the box. Journey, to travel, trip, passengers, carriages, pleasure, business 1.I'd like ... aroun...
Українська мова