Изменяются гирьки масой 1г,2г,3г...19г,20г. Можно ли их разложить на три равные по массе кучки?
Математика
Изменяются гирьки масой 1г,2г,3г...19г,20г. Можно ли их разложить на три равные по массе кучки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да 20:3=6,6667 1 кучка 1+6,6667=7,6667 7+6,6667=13,6667 Значит: 1г, 7г, 13г.=21г 2 кучка 2+6,6667=8,6667 8+6,6667=14,6667 Значит:2г,8г,14г=24г 3 кучка 3+6,6667=9,6667 9+6,6667=15,6667 Значит:3г,9г,15г=27г Мы использовали 1г,2г,3г,7г,8г,9г,13г,14г,15г - 9 гирек. всего используется 20 гирек: 20-9=11 гирек. Теперь распределим им ровно: 1 кучка: 20+19+1+18+2+10 2 кучка:17+3+16+4+15+8+7 3 кучка:11+12+13+14+5+6+9
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