Изменяются гирьки масой 1г,2г,3г...19г,20г. Можно ли их разложить на три равные по массе кучки?

Математика
Изменяются гирьки масой 1г,2г,3г...19г,20г. Можно ли их разложить на три равные по массе кучки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да 20:3=6,6667 1 кучка 1+6,6667=7,6667 7+6,6667=13,6667 Значит: 1г, 7г, 13г.=21г 2 кучка 2+6,6667=8,6667 8+6,6667=14,6667 Значит:2г,8г,14г=24г 3 кучка 3+6,6667=9,6667 9+6,6667=15,6667 Значит:3г,9г,15г=27г Мы использовали 1г,2г,3г,7г,8г,9г,13г,14г,15г - 9 гирек. всего используется 20 гирек: 20-9=11 гирек. Теперь распределим им ровно: 1 кучка: 20+19+1+18+2+10 2 кучка:17+3+16+4+15+8+7 3 кучка:11+12+13+14+5+6+9
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