Изменяются гирьки масой 1г,2г,3г...19г,20г. Можно ли их разложить на три равные по массе кучки?

Математика

Изменяются гирьки масой 1г,2г,3г...19г,20г. Можно ли их разложить на три равные по массе кучки?

Автор: Гость