Диалог по английскому present simple

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Диалог по английскому present simple
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Do  you  have  a sister? - No, I  don't. I  have  a brother. - What's his name? - He's Cheeseburger. - Where  does  he  work? - He  works  at McDonald's. -  Does  he  like  his work? - Yes, he  does. But he doesn't like  his boss. - Oh, I  see.
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