Диалог по английскому present simple
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Диалог по английскому present simple
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Do you have a sister? - No, I don't. I have a brother. - What's his name? - He's Cheeseburger. - Where does he work? - He works at McDonald's. - Does he like his work? - Yes, he does. But he doesn't like his boss. - Oh, I see.
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