Откуда молочнокислые бактерии попадают в молоко
Биология
Откуда молочнокислые бактерии попадают в молоко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они, вообще-то в воздухе присутствуют постоянно. Попадая в питательную среду, начинают размножатся. Так же они присутствуют на посуде, если она не помыта.
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