Как звали на руси собачьих домовых?
Литература
Как звали на руси собачьих домовых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы псари. Они содержали собак при хозяине.
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