Напишите пожалуйста) 5 предложений в паст континиос и 5 предложений в презент конт??ниос (с переводом)
Английский язык
Напишите пожалуйста) 5 предложений в паст континиос и 5 предложений в презент конт??ниос (с переводом)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I am going to the theatre today я собираюсь в театр he is watching TV он смотрит телевизор she is cooking она готовит they are working now сейчас они работают we are speaking about her мы говорим о ней i listen a musik every day каждый день я слушаю музыку my mother washes dishes моя мама моет посуду the train starts at 7:30 поезд отъезжает в 7:30 he goes to school every day он ходит в школу каждый день we have a party every Saturday мы устраиваем вечеринку каждкю субботу
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