Напишите пожалуйста) 5 предложений в паст континиос и 5 предложений в презент конт??ниос (с переводом)

Английский язык
Напишите пожалуйста) 5 предложений в паст континиос и 5 предложений в презент конт??ниос (с переводом)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I am going to the theatre today я собираюсь в театр he is watching TV он смотрит телевизор she is cooking она готовит they are working now сейчас они работают we are speaking about her мы говорим о ней i listen a musik every day каждый день я слушаю музыку my mother washes dishes моя мама моет посуду the train starts at 7:30 поезд отъезжает в 7:30 he goes to school every day он ходит в школу каждый день we have a party every Saturday мы устраиваем вечеринку каждкю субботу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Матиматика 3 класс Задача:<br /> В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кгк вишни.<br /> Сколько килограммов вишни в 3 таких пакетах?<...
Ответить
Математика
Упростите выражение |ab|, если : а)a>0 и b>0,б)a <0 и b>0.
Ответить
Литература
Текст Ночь перед рождеством ответить на вопросы Где и когда происходят описанны?? события ,в чём значение праздника Рождество христова
Ответить
Алгебра
Сколько различныхчетырехзначных чисел можно составить из цифр 2,4,5,7,если цифры в записи числа не повторвторяются?
Ответить
Химия
Плиииз )какую степень окисления проявляет сера в соединениях Al2S3 Na2S2O3 Na2S4O6 Cu2S
Ответить