Читать текст учебника и дать объяснение политике меркантилизма,которую проводил Петр,для чего он это делал?

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Читать текст учебника и дать объяснение политике меркантилизма,которую проводил Петр,для чего он это делал?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меркатилизм использовался для популяризации отечественных товаров среди местного населения.
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