Откуда молочнокислые бакткрии попадают в молоко?
Биология
Откуда молочнокислые бакткрии попадают в молоко?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они уже есть в молоке, но иногда туда добавляют дрожжи (про дрожжи правдивее)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Английский язык
Напишите пожалуйста) 5 предложений в паст континиос и 5 предложений в презент конт??ниос (с переводом)
Математика
Матиматика 3 класс Задача:<br /> В 4 одинаковых по массе пакетах 28 кгк вишни.<br /> Сколько килограммов вишни в 3 таких пакетах?<...