Откуда молочнокислые бакткрии попадают в молоко?

Биология
Откуда молочнокислые бакткрии попадают в молоко?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они уже есть в молоке, но иногда туда добавляют дрожжи (про дрожжи правдивее) 
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