Ещё вопросик) Лишь один правитель российского государства получил прозвище мудрый. Почему Князь Ярослав считается мудрым? Спасибо

История
Ещё вопросик) Лишь один правитель российского государства получил прозвище мудрый. Почему Князь Ярослав считается мудрым? Спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великого киевского князя Владимира Святого, Ярослава, широко известно не только историкам, но и простым обывателям. За свое более чем тридцатилетнее правление он совершил немало серьезных для государства действий, за что Ярослава прозвали мудрым.
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