Значения (все) слова узел, пожалуйста.
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Значения (все) слова узел, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Место, где связаны концы чего-либо, или петля, затянутая на чём-либо. Запутанное стечение обстоятельств, сложное переплетение событий, явлений. Место пересечения, схождения линий, дорог, рек. Центральный пункт управления сетью чем-либо . Тугое, тесное переплетение волокон, нитей, волос. Место, точка такого переплетения. Вещи, увязанные в платок или кусок ткани. Морская мера скорости, равная числу морских миль (1,87 км), пройденных в час.
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