Значения (все) слова узел, пожалуйста.

Гость: Гость:

Место, где связаны концы чего-либо, или петля, затянутая на чём-либо. Запутанное стечение обстоятельств, сложное переплетение событий, явлений. Место пересечения, схождения линий, дорог, рек. Центральный пункт управления сетью чем-либо . Тугое, тесное переплетение волокон, нитей, волос. Место, точка такого переплетения. Вещи, увязанные в платок или кусок ткани. Морская мера скорости, равная числу морских миль (1,87 км), пройденных в час.