Cколько страниц в книжке , если для того , чтобы их пронумеровать, понадобилось все??о 222 цифры?

Математика
Cколько страниц в книжке , если для того , чтобы их пронумеровать, понадобилось все??о 222 цифры?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110 страниц. Извиняюсь за отсутствие решения, олимпиада была пару дней назад и я не помню его((
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