На 3 зверофермах вырастили 28700 песцов, на первой и второй вырастили одинаковые кол??чество зверьков, на третий день на 700 песцов меньше, чем на втором сколько песцов выростили на каждой звероферме делать пожалуйста без иксов

Математика

На 3 зверофермах вырастили 28700 песцов, на первой и второй вырастили одинаковые кол??чество зверьков, на третий день на 700 песцов меньше, чем на втором сколько песцов выростили на каждой звероферме делать пожалуйста без иксов

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