На 3 зверофермах вырастили 28700 песцов, на первой и второй вырастили одинаковые кол??чество зверьков, на третий день на 700 песцов меньше, чем на втором сколько песцов выростили на каждой звероферме делать пожалуйста без иксов
Математика
На 3 зверофермах вырастили 28700 песцов, на первой и второй вырастили одинаковые кол??чество зверьков, на третий день на 700 песцов меньше, чем на втором сколько песцов выростили на каждой звероферме делать пожалуйста без иксов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще то эту задачу легче решить с иксом! 28700 + 700 = 29400 29400 : 3 = 9800 по 9800 на 2 фермах одинаковое количество 9800-700=9100 на 3 день проверка 9800+9800+9100=28700
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