Каким образом селились жители двуречья

История
Каким образом селились жители двуречья
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они селились вдоль побережя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ABCDA1B1C1D1 кубының D1 төбесінен D1A,D1C және D1B1 жақтарының диагональдары жүргізілген жән?? олардың ұштары кесінділермен қосылған. D1AB1C көпжағ...
Ответить
Физика
Выразите в километрах массы тел 3 тонны 0,25 тонн 300 грамм 150 грамм 10 миллиграмм
Ответить
Математика
Запишите в виде неравенства , используя :1) преместительное свойство сложения : а) -34+(-56); б) 7+(-12); в) -3+(-18); 2) сочетательнле свойство...
Ответить
Информатика
Назови и запиши носители информации
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ Постройте график функций 1)y=0,5x-1 2)y=-x-4 3)y=5-x 4)y=x-5 5)y=1/3x+1 6)y=x+1
Ответить