Каким образом селились жители двуречья
История
Каким образом селились жители двуречья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они селились вдоль побережя
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