Выразите в километрах массы тел 3 тонны 0 целых пять двадцать пять десятых тонн 300 грамм 150 грамм 10 миллиграмм

Физика

Выразите в километрах массы тел 3 тонны 0 целых пять двадцать пять десятых тонн 300 грамм 150 грамм 10 миллиграмм

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