Выразите в километрах массы тел 3 тонны 0 целых пять двадцать пять десятых тонн 300 грамм 150 грамм 10 миллиграмм
Физика
Выразите в километрах массы тел 3 тонны 0 целых пять двадцать пять десятых тонн 300 грамм 150 грамм 10 миллиграмм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3т=3000кг 0.25т=250кг 300г=0.300кг 150г=0.150кг 10мг=0ю000010кг
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