Найдите неизвестное уменьшаемое и вычитаемое, если разность равна 216194, а уменьшаемое в два раза больше

Математика

Найдите неизвестное уменьшаемое и вычитаемое, если разность равна 216194, а уменьшаемое в два раза больше

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