Найдите неизвестное уменьшаемое и вычитаемое, если разность равна 216194, а уменьшаемое в два раза больше
Математика
Найдите неизвестное уменьшаемое и вычитаемое, если разность равна 216194, а уменьшаемое в два раза больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
432388-216194=216194 шы
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