10предложении из них 10 слов для марфемного разбора и 2 для фанетического разбора помогите пж

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10предложении из них 10 слов для марфемного разбора и 2 для фанетического разбора помогите пж
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Автор: Гость
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Гость:
Что это за предложения??????
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