2 корень 5 *(корень 20 - 3 корень 5)
Алгебра
2 корень 5 *(корень 20 - 3 корень 5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 корень 5(корень 4·5- 3корень5)= =2 корень5(2корень5-3корень5)=2корень5·(-1корень5)=-2корень25=-2·5=-10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Велосипедист за перші 10 с проїхав 40 м,за наступні 20 с -200 м і за останні 10 с-80 м.Знайд??ть середню швидкість велосипедиста
Английский язык
Физика
Выразите в километрах массы тел 3 тонны 0 целых пять двадцать пять десятых тонн 300 грамм 150 грамм 10 миллиграмм