Предложения со словами семидневка шестиклассник вертишейка сорвиголова горицве?? и себялюбие

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Предложения со словами семидневка шестиклассник вертишейка сорвиголова горицве?? и себялюбие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас в школе семидневка Вчера он закурил сигарету ,а ведь он всего лишь шестиклассник  Вертишейка пролетела очень близко и мы успели её разглядеть  Вчера я прочитал книгу - "Капитан Сорвиголова" Горицвет является одним из лучших лекарственных растений для лечения нарушений сердечной деятельности Его себялюбие просто зашкаливало,мы ему не нужны 
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