Помогите срочно ! Заранее благодарю .

Алгебра
Помогите срочно ! Заранее благодарю .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=х²-2х-3=(х-1)²-4 Строим у=х²,сдвигаем ось оу на 1 влева и ось ох на 4 вверх.Получили параболу у=х²-2х-3,ветви вверх,вершина в точке (1;-4),х=1-ось симметрии,точки пересечения с осями (-1;0);(3;0);(0;-3) а)х=1,5  у=-3,8 б)у=-4  х=1 в)E(y)∈[-4;∞) г)x=-1,x=3 д)y<0,x∈[-1;3] е)убыв при x∈(-∞;1] ж)yминимум=-4
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