ПОМОГИТЕ СРОЧНООО НОМЕР 204 И 205 там нужно решить задачи с помощью уравнений

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№ 204 пусть одна сторона треугольника х дм. тогда вторая сторона 5х дм (т.к первая сторона меньше второй следовательно вторая больше первой в 5 раз). и третья сторона будет х+28 дм составим уравнение Р= a+b+c 84=х + 5х + (х+28) 84=7х+28 7х=84-28 7х=56 х=8 дм - 1 сторона 5*8 = 40 дм - 2 сторона 8+24 = 32 дм - 3 сторона № 205 пусть одна сторона прямоугольника х дм тогда вторая сторона х+1,5 дм составим уравнение Р= 2 (а+b) 13 = 2 (х+х+1,5) 13 = 4х +3 4х = 13-3 4х=10 х=2,5 дм. - длинна одной стороны 2,5+1,5 = 4 дм - длина второй стороны S = a*b S = 2,5*4 = 10 дм - площадь прямоугольника S =