Сделайте Морфологический Разбор Числительных: 1. Космический Полёт Продлится около 286 дней. 2. Спортсмены Уезжают На Сборы На 11 Дней. 3. Утром Будет 16 Градусов Тепла, Днём 28 Градусов. 4. Для Пересказа Текста Необходимо...
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Сделайте Морфологический Разбор Числительных: 1. Космический Полёт Продлится около 286 дней. 2. Спортсмены Уезжают На Сборы На 11 Дней. 3. Утром Будет 16 Градусов Тепла, Днём 28 Градусов. 4. Для Пересказа Текста Необходимо Его Прочитать 3 Раза.
Ответ(ы):
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Двести восемьдесят шесть двести - корень восемьдесят - восемь - корень д - суффикс е - суффикс с - суффикс ят - окончяние шесть - корень
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