Помогите Срочнооооо!!

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Были бы оба здоровы и счастливы ) А вот сколько им лет никак не могу сообразить (подумаю, если что надумаю, то в комментариях дополню) ))) Но по-любому не шесть - это точно (ибо если сыну 6, то 6 на 4 равно 24 (типа в 4 раза моложе папы), но однако же по условию папа должен быть старше сына на 24 года и значит 24 + 6 =30, а 30 разделить 4 уже явно далеко не 6 в ответе получается ) Так что предыдущие ответившие (претендующие на звание великих математиков и попытавшиеся видимо затмить Софью Ковалевскую печально и постыдно облажались - увы и ах (пускай идут в школу заново там как раз в первом классе учат делить умножать вычитать и складывать))) Люди умные и добрые подсказали, что 8 лет сыну !!!И тогда все сходится ) Решение Возраст сына х. Возраст папы 4х=х+24 8 лет сыну. Папе 32