Помогите срооочноо не могу найти в учебнике Приведите примеры ароморфоза: в двигательной системе позвоночных животных: в пищеварительной системе позвоночных животных:
Биология
Помогите срооочноо не могу найти в учебнике Приведите примеры ароморфоза: в двигательной системе позвоночных животных: в пищеварительной системе позвоночных животных:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В двигательной- появление скелета (замена хорды сначала хрящевым, потом костным скелетом), появление пятипалых конечностей в пищеварительной- появление челюстей, зубов (это способствовало переходу от пассивного к активному питанию)
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