ПОМОГИТЕ!. Там еще ниже задание. Про части речи. ПОМОГИТЕ!
Русский язык
ПОМОГИТЕ!. Там еще ниже задание. Про части речи. ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серёжки-сущ., н.ф.- серёжка, нарицательное, неодушевленное, мн.ч., Именительный падеж,(что?) серёжки подлежащее (подчеркиваем одной чертой) Кружева-сущ.,н.ф.- кружево, нарицательное,неодуш., средний род, родительный падеж, единственное число,(что?) кружева подлежащее (подчёркиваем одной чертой)
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