ПОМОГИТЕ!. Там еще ниже задание. Про части речи. ПОМОГИТЕ!

Русский язык
ПОМОГИТЕ!. Там еще ниже задание. Про части речи. ПОМОГИТЕ!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серёжки-сущ., н.ф.- серёжка, нарицательное, неодушевленное, мн.ч., Именительный падеж,(что?) серёжки подлежащее (подчеркиваем одной чертой) Кружева-сущ.,н.ф.- кружево, нарицательное,неодуш., средний род, родительный падеж, единственное число,(что?) кружева подлежащее (подчёркиваем одной чертой)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростите выражение 12*а*5*2
Ответить
Русский язык
Помогите Помогите написать сочинение на тему Моё утро Где есть правила использов??ния
Ответить
Английский язык
A red chair как переводится?
Ответить
Математика
Длина канала шу равна 82 км, а длина канала Кокса на 21 км больше. длина канала Баскара на 55км меньше, чем длина канала Кокса. сколько км составля...
Ответить
Биология
Почему. месталлическая. пластинка. концы.
Ответить