Помогите Помогите написать сочинение на тему Моё утро Где есть правила использов??ния

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Помогите Помогите написать сочинение на тему Моё утро Где есть правила использов??ния
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое утро.Вот за окнами забрезжал рассвет:желтые,розовые и бледно-красные цвета запорхали у меня на подушке.Один луч упал мне на нос.и я проснулась.Проснулась за минуту до будильника,что обычно для меня странно.Я смотрю в окно,а там...волшебная страна-страна красок,огней и света.Все блестит после ночного дождя.и ветки деревьев,что качаются у моего окна,сверкают на утреннем,пока еще сонном и слабом,солнце.Я потягиваюсь,выключаю будильник и иду умываться.Потом завтрак-бутерброды с сыром или колбасой(или что там...) и чай\кофе.Потом я одеваюсь,собираясь в школу.Если выходные,то я сижу у окна и наблюдаю за людьми.которые проходят мимо нашего дома.Смотрю на молодых мам,которые неторопливо прогуливаются со своими большими колясками или маленьками куколками-детьми.Наблюдаю,как кошка умывается,сидя на земле или как голуби дерутся изза куска хлеба...Наблюдаю за бледно розовым небом,которое пока еще не собрало свои синие краски и не стало таким ярким и свежим.Слежу за тем,как проплывают по утреннему небу большие и не очень облака-корабли...

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