Какие ты знаешь отрасли сельского хозяйства? в чем их различие?
Окружающий мир
Какие ты знаешь отрасли сельского хозяйства? в чем их различие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растеневодство коневодство спадоводство
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