Разложите но простые множитель числа 14,26,35,38,52,87; 4,9,26,32,49,92; 12,18,36,51,58,78,105.
Математика
Разложите но простые множитель числа 14,26,35,38,52,87; 4,9,26,32,49,92; 12,18,36,51,58,78,105.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14=2*7, 26=13*2, 35=5*7, 38=2*19, 52=2*2*13, 87=87*1 4=2*2, 9=3*3, 25=5*5, 32=2*2*2*2*2, 49=7*7, 92=2*2*23, 12=2*2*3, 18=2*3*3, 36=3*3*2*2, 51=3*17, 78=3*2*13, 105=5*21
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