Рассказ о войне 1812 года план и какие материалы вы использовали для подготовки рас??каза Какие книги вып дополнительно прочитали

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План1 Предыстория конфликта 2 Отказ Наполеону в женитьбе на русской княжне 3 Новые «союзники» Наполеона 4 Галльский шпионаж 5 Организация снабжения французских войск 6 Усилия русской дипломатии 7 Последние приготовления перед вторжением 8 Причины войны 9 Вооружённые силы противников 10 Стратегические планы сторон в начале боевых действий 11 Наступление Наполеона (июнь — сентябрь 1812 года) 11.1 От Немана до Смоленска 11.1.1 Северное направление 11.1.2 Центральное (Mосковское) направление 11.1.3 Южное направление 11.2 От Смоленска до Москвы 11.2.1 Реорганизация управления русской армией 11.2.2 Бородино 11.2.3 Сдача Москвы 11.3 Три попытки Наполеона добиться мира 11.4 Тарутинский маневр 12 Стратегические планы сторон после отступления из Москвы 13 Отступление Наполеона (октябрь — декабрь 1812 года) 13.1 От Москвы до Малоярославца 13.2 От Малоярославца до Березины 13.3 От Березины до Немана 13.4 Северное направление 13.5 Южное направление 14 Итоги Отечественной войны 1812 года 15 Память о войне 1812 года 16 Примечания 17 См. также 18 Ссылки 19 МемуарыРассказОтечественная война 1812г.- война между Россией и Францией. 12 июня 1812 г. почти 500 тыс. солдат Наполеона, перейдя реку Неман, вторглись в Россию. 3 русские армии находились на большом расстоянии друг от друга. Принимать бой с наполеоновской армией было невыгодно, и командующий русскими военными силами Барклай де Толли решил отойти вглубь России. План Наполеона состоял в том, чтобы разгромить русские армии по частям мощным концентрированным ударом.В августе 1812г. Наполеону после длительного штурма удалось овладетьСмоленском. Из Смоленска открывалась дорога на Москву.8 августа – Кутузова назначили главнокомандующим.Генеральное сражение состоялось 26 августа у села Бородино. Перед русскими стояла задача – измотать противника, подорвать его военную мощь и боевой дух, остановить наступление французов и защитить Москву. В случае удачи самим начать контрнаступление. Но численный перевес врагов был велик. Было решено отдать Москву, чтобы спасти армию.В сентябре-октябре Наполеон находился в Москве, но победы одержать не удалось.Октябрь-декабрь – изгнание армии Наполеона из России по разрушенной Смоленской дороге.25 декабря 1812 – император Александр I издал манифест о победе России.Война дорого обошлась Российскому государству. Часть западных и центральных губерний были полностью или частично разорены, вследствие огромных потерь сократилась численность населения страныПомогали мне книги и интернет