Сколько молекул содержится в 100л азота??? Какова масса 100л азота?

Химия
Сколько молекул содержится в 100л азота??? Какова масса 100л азота?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около 79 литров  очень просто
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разложите но простые множитель числа 14,26,35,38,52,87; 4,9,26,32,49,92; 12,18,36,51,58,78,105.
Ответить
Литература
Рассказ о войне 1812 года план и какие материалы вы использовали для подготовки рас??каза Какие книги вып дополнительно прочитали
Ответить
Математика
Запишите частное 5:7 в виде дроби. Укажите её числитель и знаменатель. Распишите вс?? поподробнее пожалуйста
Ответить
Українська література
10 цікавих загадок допоможіть будь ласка ,будь ласка, будь ласка!
Ответить
Окружающий мир
Как расказать коротка огепарде для 1 класса
Ответить