Сколько молекул содержится в 100л азота??? Какова масса 100л азота?
Химия
Сколько молекул содержится в 100л азота??? Какова масса 100л азота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около 79 литров очень просто
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