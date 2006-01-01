Помогите только задание
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Помогите только задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устьица - это форточки листа, которые проветривают растение, это его лёгкие которыми оно дышит. я объединила эти два задания в одно)
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