В книге 300 страниц. Оля читает по 40 страниц в день. За сколько дней Никита прочитает эту книгу? Помогите срочно!

Математика

В книге 300 страниц. Оля читает по 40 страниц в день. За сколько дней Никита прочитает эту книгу? Помогите срочно!

Автор: Гость