В книге 300 страниц. Оля читает по 40 страниц в день. За сколько дней Никита прочитает эту книгу? Помогите срочно!
Математика
В книге 300 страниц. Оля читает по 40 страниц в день. За сколько дней Никита прочитает эту книгу? Помогите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно 300 : 40 = 7.5(Дней) Это 7 дней и 12 часов)
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