Помогите решить, буду очень благодарен, я вообще не понимаю(
Алгебра
Помогите решить, буду очень благодарен, я вообще не понимаю(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tgα=2.4 ctgα=1/tgα=1/2.4=5/12 tgα=sinα/cosα=sinα/√(1-sin²α) sinα/√(1-sin²α)=2.4 sinα=2.4*√(1-sin²α) возведем в квадрат sin²α=5.76*(1-sin²α) sin²α=5.76-5.76sin²α 6.76sin²α=5.76 sin²α=576/676 sinα=+-√(576/676)=+-(24/26)=+-12/13 поскольку 0<α<π/2 sinα=12/13 cosα=√(1-sin²α)=√(1-(12/13)²)=√25/169=5/13
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