ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ПОНИМАЕТ.Основной капитал составляет 2 млн.его амортизац??я 200т, оборотный капитал 1 млн, в том числе затраты на рабочую силу 900т,норма прибавочной стоимости составляет 200%. ОПРЕДЕЛИТЬ: 1.авансированн...

Экономика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ПОНИМАЕТ.Основной капитал составляет 2 млн.его амортизац??я 200т, оборотный капитал 1 млн, в том числе затраты на рабочую силу 900т,норма прибавочной стоимости составляет 200%. ОПРЕДЕЛИТЬ: 1.авансированный капитал2.себестоимость.3.органическое строение капитала.3.новую стоимость.5.стоимость товара.Покажите отличие Авансированного капитла от себестоимости, новой стоимости и стоимости товара.

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