Об’єм басейна 840 л. До нього підведено дві труби. Через одну трубу в басейн за 1 хв поступає 5 л води, а через другу – 7 л води. За який час наповниться басейн, якщо відкрити обидві труби?
Математика
Об’єм басейна 840 л. До нього підведено дві труби. Через одну трубу в басейн за 1 хв поступає 5 л води, а через другу – 7 л води. За який час наповниться басейн, якщо відкрити обидві труби?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5+7 = 12 (л) 2) 840 ÷ 12 = 70 (хв.) 70 хв. = 1 ч. 10 хв.
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