Об’єм басейна 840 л. До нього підведено дві труби. Через одну трубу в басейн за 1 хв поступає 5 л води, а через другу – 7 л води. За який час наповниться басейн, якщо відкрити обидві труби?

Математика
Об’єм басейна 840 л. До нього підведено дві труби. Через одну трубу в басейн за 1 хв поступає 5 л води, а через другу – 7 л води. За який час наповниться басейн, якщо відкрити обидві труби?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5+7 = 12 (л) 2) 840 ÷ 12 = 70 (хв.) 70 хв. = 1 ч. 10 хв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Объясните слова сажень верста помогите
Ответить
Окружающий мир
Допишите предложение. Экалогия-это...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!!!Новый дом состоит из трёх корпусов.Третий корпус выше второ??о на 378 см,а второй корпус выше первого на 162 см.На сколько см...
Ответить
Математика
Боря купил 4 книги все книги без стоят 42 руб. без третий 38 рублей. без 4 36рублей. сколько стоит каждая книга
Ответить
Математика
Очень надо! Задание на фото. Номера 2 и 3
Ответить