Об’єм басейна 840 л. До нього підведено дві труби. Через одну трубу в басейн за 1 хв поступає 5 л води, а через другу – 7 л води. За який час наповниться басейн, якщо відкрити обидві труби?

Математика

Об’єм басейна 840 л. До нього підведено дві труби. Через одну трубу в басейн за 1 хв поступає 5 л води, а через другу – 7 л води. За який час наповниться басейн, якщо відкрити обидві труби?

Автор: Гость