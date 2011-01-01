Допишите предложение. Экалогия-это...

Окружающий мир
Допишите предложение. Экалогия-это...
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наука ,изучающая взаимоотношения,человека,животный и тд
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