Объясните слова сажень верста помогите
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Объясните слова сажень верста помогите
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Сажень - Са́жень, или саже́нь (сяжень, саженка, прямая сажень) — старорусская единица измерения расстояния[1]. В XVII в. основной мерой была казённая сажень (утверждённая в 1649 году «Соборным уложением»), равная 2,16 м, и содержащая три аршина (72 см) по 16 вершков. Ещё во времена Петра І русские меры длины были уравнены с английскими. Один аршин принял значение 28 английских дюймов, а сажень — 7 английских футов, то есть 213,36 см. Позже, 11 октября 1835 года, согласно указанию Николая I «О системе российских мер и весов»[2], длина сажени была подтверждена: 1 казённая сажень приравнена к длине 7 английских футов, то есть к тем же 2,1336метра. С введением в 1924 г. в СССР метрической системы мер вышла из употребления.1 сажень = 7 английских футов = 84 дюйма = 2,1336 метра1 сажень = 1/500 версты = 3 аршина = 12 пядей = 48 вершков Верста - Верста́ — русская единица измерения расстояния, равная пятистам саженям или тысяче пятистам аршинам (что соответствует нынешним 1066,8 метра, до реформы XVIII века — 1066,781 метра). Упоминается в литературных источниках XI века, в XVII веке окончательно сменила использование термина «поприще» в этом значении[1].Квадратная верста (250 000 квадратных саженей) равна 1,13806224 км2.«Вёрстами» также назывались верстовые столбы на дорогах. В частности, от большой высоты этих столбов на дороге Москва — Коломенское, где стоял дворец Алексея Михайловича, пошло выражение «верста коломенская»
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