Помогите пожалуйста! Задание на скрине

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Помогите пожалуйста! Задание на скрине
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Прилаг.( глав.) + сущ. Достойный  ( чего ? ) вниманиЯ, достойный ( чего ? ) осуждениЯ.   Причаст. + сущ.( глав.) . СмеющаАЯся ( какая? ) девочка, колышУЩимся) ( каким? ) знаменем.  Глагол ( глав.) + сущ. Добежать ( до чего? ) ДО перекресткА), посмотреть ( во что? ) В окнО.  Нареч.+ глаг.( глав.) Только смысловая. Стоять ( где? ) рядом. Случилось ( когда? ) зимой.  Нареч.+ нареч.( глав.). Только смысловая. Очень( в какой степени? )  хорошо, сегодня ( когда? ) утром.  Местоим.+ сущ( глав.). К нашЕМУ( к чьему ? ) дому,( дат.п.. ед.ч.. м.р.)  О моЕМ( о чьем? ) сыне, К твоЕМУ( к чьему? ) мнению).
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