Помогите пожалуйста! Задание на скрине

Гость: Гость:

Прилаг.( глав.) + сущ. Достойный ( чего ? ) вниманиЯ, достойный ( чего ? ) осуждениЯ. Причаст. + сущ.( глав.) . СмеющаАЯся ( какая? ) девочка, колышУЩимся) ( каким? ) знаменем. Глагол ( глав.) + сущ. Добежать ( до чего? ) ДО перекресткА), посмотреть ( во что? ) В окнО. Нареч.+ глаг.( глав.) Только смысловая. Стоять ( где? ) рядом. Случилось ( когда? ) зимой. Нареч.+ нареч.( глав.). Только смысловая. Очень( в какой степени? ) хорошо, сегодня ( когда? ) утром. Местоим.+ сущ( глав.). К нашЕМУ( к чьему ? ) дому,( дат.п.. ед.ч.. м.р.) О моЕМ( о чьем? ) сыне, К твоЕМУ( к чьему? ) мнению).