Найти энергию тела(25кг) через 4 сек.после нач.движения,закон движения такой:S=3t²-1
Математика
Найти энергию тела(25кг) через 4 сек.после нач.движения,закон движения такой:S=3t²-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E = mV²/2 - энергия S = 3t²- 1 - путь V= t³ - t - интеграл пути V(4) = 64 -4 = 60 - скорость на 4 секунде. E = 25*60²/2 = 12.5*3600 = 45 000 - ОТВЕТ
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