Помогите с заданием , номер 451 и 452
Математика
Помогите с заданием , номер 451 и 452
Ответ(ы) на вопрос:
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24+24+24+24 k+k+k+k+k+k+k+k x+x+x+x+y+y+y+y 2a-b+2a-b+2a-b+2a-b+2a-b 1) 150*54=8100(г) 2)8100*250=202500(г)
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