Помогите! Удельная теплота парообразования эфира равна 4⋅105 Дж/кг. Это означает, ??то 1) в процессе конденсации 1 кг паров эфира, взятого при температуре кипения, выделяется количество теплоты 4⋅105 Дж 2) для конденсаци...

Физика

Помогите! Удельная теплота парообразования эфира равна 4⋅105 Дж/кг. Это означает, ??то 1) в процессе конденсации 1 кг паров эфира, взятого при температуре кипения, выделяется количество теплоты 4⋅105 Дж 2) для конденсации 1 кг паров эфира, взятого при температуре кипения, требуется количество теплоты 4⋅105 Дж 3) в процессе конденсации 4⋅105 кг паров эфира, взятого при температуре кипения, выделяется количество теплоты 1 Дж 4) для конденсации 4⋅105 кг эфира, взятого при температуре кипения, требуется количество теплоты 1 Дж

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