По утрам тонкий лед еще покрывает лужицы. Нужно разобрать по членам предложения. Каким членом предложения является ЕЩЁ

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По утрам тонкий лед еще покрывает лужицы. Нужно разобрать по членам предложения. Каким членом предложения является ЕЩЁ

Автор: Гость