По утрам тонкий лед еще покрывает лужицы. Нужно разобрать по членам предложения. Каким членом предложения является ЕЩЁ

Русский язык
По утрам тонкий лед еще покрывает лужицы. Нужно разобрать по членам предложения. Каким членом предложения является ЕЩЁ
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