Помогите! Сумма двух чисел 230. Если первое уменьшить на 20,то числа станут равными. Найдите эти числа! И зарание спасибо!!!

Математика
Помогите! Сумма двух чисел 230. Если первое уменьшить на 20,то числа станут равными. Найдите эти числа! И зарание спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 230-20=210-станет сумма, если числа будут равны 2) 210:2=105- второе число 3) 105+20=125 - первое число
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