Помогите! Сумма двух чисел 230. Если первое уменьшить на 20,то числа станут равными. Найдите эти числа! И зарание спасибо!!!

Математика

Помогите! Сумма двух чисел 230. Если первое уменьшить на 20,то числа станут равными. Найдите эти числа! И зарание спасибо!!!

Автор: Гость