Двунуклепротеиновые нити после удвоения днк в интерфазе это что?

Биология
Двунуклепротеиновые нити после удвоения днк в интерфазе это что?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хромосомные нити, которые образуют хромосому
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