В русском языке существуют пары глаголов движения, по-разному характеризующих сх??дные действия. 1) Объясните, чем отличаются значения глаголов ходить и идти в следующих примерах: иду из одной комнаты в другую – хожу из одной ...

Русский язык

В русском языке существуют пары глаголов движения, по-разному характеризующих сх??дные действия. 1) Объясните, чем отличаются значения глаголов ходить и идти в следующих примерах: иду из одной комнаты в другую – хожу из одной комнаты в другую; он идёт в гости – кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. 2) Почему можно сказать время идёт, снег идёт, но нельзя сказать время ходит, снег ходит? 3) Отличаются ли значения выражений часы не идут и часы не ходят? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки: lt;…gt; не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при её свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подмёток. (Н.В. Гоголь «Шинель»)

Автор: Гость