Нормативно-правовой акт,обладающий высшей юридической силой,принятый в строго определённом,особом порядке органом законодательной власти или референдумом и регулирующей наиболее важные общественные отношения Выберите что это ...

Обществознание

Нормативно-правовой акт,обладающий высшей юридической силой,принятый в строго определённом,особом порядке органом законодательной власти или референдумом и регулирующей наиболее важные общественные отношения Выберите что это а)закон б)ценности в)мораль г)поведение

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