Нормативно-правовой акт,обладающий высшей юридической силой,принятый в строго определённом,особом порядке органом законодательной власти или референдумом и регулирующей наиболее важные общественные отношения Выберите что это ...

Обществознание
Нормативно-правовой акт,обладающий высшей юридической силой,принятый в строго определённом,особом порядке органом законодательной власти или референдумом и регулирующей наиболее важные общественные отношения Выберите что это а)закон б)ценности в)мораль г)поведение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорю тебе точно, что это А) закон
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