Визначити площу поперечного перерізу константанового дроту опором 2.5 ом і довжин??ю 2.5м

Физика
Визначити площу поперечного перерізу константанового дроту опором 2.5 ом і довжин??ю 2.5м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: R = 2,5 Ом L = 2,5 м ρ = 0,480*10⁻⁶ Ом*м - удельное сопротивление константана ______ S - ? Из формулы: R = ρ*L/S находим S =ρ*L/R = 0,480*10⁻⁶*2,5/2,5 = 0,480*10⁻⁶ м² = 0,480 мм²
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