Естественный приобретённый иммунитет возникает после вакцины, сыворотки или бол??зни

Биология
Естественный приобретённый иммунитет возникает после вакцины, сыворотки или бол??зни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естественный иммунитент возникает после пепренесения заболевания
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