Подумайте, являются ли слова березовая (кора) и берестяная (посуда) однокоренными
Русский язык
Подумайте, являются ли слова березовая (кора) и берестяная (посуда) однокоренными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет потому что берёзовая корень берёз а берестяная копень берест
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите! Сумма двух чисел 230. Если первое уменьшить на 20,то числа станут равными. Найдите эти числа! И зарание спасибо!!!
Биология
Алгебра
Периметр прямоугольника равен 32 см . Разность длин двух смежных сторон равна 2 см . Найти стороны прямоугольника.