Подумайте, являются ли слова березовая (кора) и берестяная (посуда) однокоренными

Русский язык
Подумайте, являются ли слова березовая (кора) и берестяная (посуда) однокоренными
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет потому что берёзовая  корень берёз а берестяная копень берест
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите! Сумма двух чисел 230. Если первое уменьшить на 20,то числа станут равными. Найдите эти числа! И зарание спасибо!!!
Ответить
Биология
Естественный приобретённый иммунитет возникает после вакцины, сыворотки или бол??зни
Ответить
Биология
Двунуклепротеиновые нити после удвоения днк в интерфазе это что?
Ответить
Алгебра
Периметр прямоугольника равен 32 см . Разность длин двух смежных сторон равна 2 см . Найти стороны прямоугольника.
Ответить
Физика
Визначити площу поперечного перерізу константанового дроту опором 2.5 ом і довжин??ю 2.5м
Ответить