Помогите! Упражнение ★515

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1) стар- корень, -ый окончание по- приставка, -стар- корень, -е- суффикс, -вш- суффикс, -ий окончание Смысловое различие: старый сосед - давний сосед, постаревший сосед - пожилой сосед. Грамматическое различие: старый - прилагательное, постаревший - причастие. 2) син- корень, -ее- окончание син- корень, -е- суффикс, -ющ- суффикс, -ее окончание Смыловое значение: синее небо - небо уже синее синеющее небо - небо синеет сейчас Грамматическое значение: синее - прилагательное, синеющее - причастие. 3) багр- корень, -ов- суффикс, -ый окончание багр- корень, -ов- суффикс, -е- суффикс, -ющ- суффикс, -ий окончание Смысловое различие: багровый закат - закат уже багровый, багровеющий закат - закат багровеет сейчас. Грамматическое различие: багровый - прилагательное, багровеющий - причастие.